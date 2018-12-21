Из-за отопления едва не сгорел сельский дом культуры

21 декабря 2018 г. 11:32
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Пожар произошел 20 декабря в 19:23  в селе Ольховатка Великобурлукского района Харьковщины. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

По данным чрезвычайников, в селе горела библиотека, расположенная на улице Синько. Звонили местные жители, которые жили напротив и заметили из-под крыши библиотеки дым.

 К моменту прибытия бойцов ГСЧС огонь успел охватить котельную и перекрытия библиотеки на площади 60 кв.метров. Существовала угроза опрокидывания огня на здание сельского дома культуры площадью 350 кв.метров. Ведь ДК был пристроен к библиотеке вплотную, поэтому все силы спасателей были направлены на защиту клуба и спасения книжного фонда.

Кроме того, тушение пожара осложнялось наличием подвесного пластикового потолка, который под воздействием высокой температуры плавился, выделял большое количество токсичного дыма и разрушался.

Благодаря оперативности пожарных огонь не перекинулся на сельский клуб и был локализован в 20:40. Полностью ликвидировать пламя удалось где-то спустя час.

Материальные ценности спасены. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
 

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