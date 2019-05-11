Из-за действий вандалов была полностью обесточена больница в центре Харькова

11 мая 2019 г. 17:40
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Сегодня, 11 мая, в результате повреждения кабелей была обесточена Харьковская областная клиническая больница, которая находится в центре города - на улице Гиршмана.

Как сообщил секретарь пресс-службы АК "Харьковоблэнерго" владимир Скичко, подрядная организация, которую наняли жители одной из близлежащих улиц - улицы Белой акации, проводила земляные работы по высадке сосен, и при работах были повреждены два кабеля – основной, питающий больницу, и резервный.

В результате этого с 14.50 фактически в течение часа больница была обесточена.

Как отметили в пресс-службе облэнерго, в 15:52 электропитание больницы восстановили, а на место происшествия сразу вызвали полицию, которая находится сейчас на месте происшествия.

 

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