Из-за проснувшегося на Филиппинах вулкана эвакуируют тысячи людей

12 января 2020 г. 18:10
Источник: УНИАН
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Вулкан Тааль на Филиппинах начал выпускать гигантские столбы пепла. Власти начали эвакуацию около 8 тысяч людей, живущих поблизости.

Об этом сообщает ВВС. 

Столб дыма и пепла, исходивший от вулкана Тааль, простирался примерно в 1 км в небо.

Вблизи вулкана слышно грохочущие звуки и можно почувствовать толчки.

Власти предупредили, что извержение вулкана возможно в течение ближайших недель.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил живущих вблизи жителей о возможном "вулканическом цунами".

Тааль - один из наименьших вулканов в мире.

За последние 450 лет было зафиксировано не менее 34 его извержений.

Как сообщалось, в декабре 2019 года произошло извержение вулкана на новозеландском острове Уайт Айленд. В результате его извержения погибли 19 человек.

 

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