Из-за проснувшегося на Филиппинах вулкана эвакуируют тысячи людей

Вулкан Тааль на Филиппинах начал выпускать гигантские столбы пепла. Власти начали эвакуацию около 8 тысяч людей, живущих поблизости.
Об этом сообщает ВВС.
Столб дыма и пепла, исходивший от вулкана Тааль, простирался примерно в 1 км в небо.
Вблизи вулкана слышно грохочущие звуки и можно почувствовать толчки.
Власти предупредили, что извержение вулкана возможно в течение ближайших недель.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил живущих вблизи жителей о возможном "вулканическом цунами".
Тааль - один из наименьших вулканов в мире.
За последние 450 лет было зафиксировано не менее 34 его извержений.
Как сообщалось, в декабре 2019 года произошло извержение вулкана на новозеландском острове Уайт Айленд. В результате его извержения погибли 19 человек.