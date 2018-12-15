Из-за протестов "желтых жилетов" погибли семь человек

За время протестов "желтых жилетов" во Франции, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Сейчас семь человек погибли в акциях протеста "желтых жилеттов ", последний случай из которых произошел в результате блокады протестующих в пятницу", - пишет издание.

Протестующие собрались в Париже и других городах пятую субботу подряд. Около 69 тысяч полицейских были мобилизованы по всей Франции, чтобы предотвратить повторение насилия предыдущих недель.

Движение, сначала выступал против повышения налогов на топливо, теперь занимается другими вопросами, включая реформы образования.

"Протестующие бросили вызов призыва правительства приостановить акцию после нападения во вторник на Рождественскую ярмарку в Страсбурге, где боевик убил четырех человек", - отмечает издание.