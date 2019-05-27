Из-за семейной ссоры житель Харьковщины погиб, сорвавшись с высоты

25 мая около 06-05 в реанимацию Изюмской районной больницы в тяжелом состоянии доставили мужчину, который сорвался с высоты 4-го этажа недостроенного здания. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что накануне между 39-летним мужчиной и его женой возникла ссора.

Мужчина на глазах жены поднялся на последний этаж недостроенного здания и стал высказывать намерения покончить жизнь самоубийством.

Затем, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он повис на крыше здания.

Через несколько минут мужчина попытался залезть обратно, но не смог удержаться и сорвался.

Как было установлено при обследовании пострадавшего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».