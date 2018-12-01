Из-за сильного шторма на Азовском море в Кирилловке затопило базы отдыха

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области ночью 30 ноября бушевал сильный шторм.

Об этом сообщают "Местные вести".

На море появились огромные волны, которые с бешеной силой разбивались о берег. Над самым поселком и морем нависли грозовые тучи. Море затопило базы отдыха, расположенные на первой линии моря - на Федотовой косе.

Аналогичная ситуация здесь уже была в мае этого года. Судя по всему, береговую линию никто не укреплял, и подтопления первой линии продолжатся во время беспорядков на море.

От стихии пострадали жители соседнего поселка Охримовка.

Ураганный ветер сорвал крышу из актового зала местной школы, который построили только в этом году. Ремонтная бригада уже начала восстановительные работы, в течение месяца актовый зал будет с новой крышей.

ГСЧС предупреждает, что дожди не прекратятся и 2 декабря, улучшение погоды ожидается лишь на следующий день.