Из-за сильного шторма на Азовском море в Кирилловке затопило базы отдыха

01 декабря 2018 г. 18:45
Источник: 112.ua
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В курортном поселке Кирилловка Запорожской области ночью 30 ноября бушевал сильный шторм. 

Об этом сообщают "Местные вести".

На море появились огромные волны, которые с бешеной силой разбивались о берег. Над самым поселком и морем нависли грозовые тучи. Море затопило базы отдыха, расположенные на первой линии моря - на Федотовой косе. 

Аналогичная ситуация здесь уже была в мае этого года. Судя по всему, береговую линию никто не укреплял, и подтопления первой линии продолжатся во время беспорядков на море. 

От стихии пострадали жители соседнего поселка Охримовка. 

Ураганный ветер сорвал крышу из актового зала местной школы, который построили только в этом году. Ремонтная бригада уже начала восстановительные работы, в течение месяца актовый зал будет с новой крышей.

ГСЧС предупреждает, что дожди не прекратятся и 2 декабря, улучшение погоды ожидается лишь на следующий день.

 

Видео: 

Шторм в Кирилловке

30.11 шторм в Кирилловке

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