Из-за сильных дождей в Турции затопило Анкару, есть погибшие

В турецкой столице Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков. В результате непогоды погибли три человека, сообщает местный телеканал T24.

Проливные дожди вызвали паводки и затопления. За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.

Сообщается о гибели двух женщин: одна скончалась от сердечного приступа, вызванного паникой, вторая утонула. Также утонул один местный житель.

Жителей Стамбула также предупреждают о возможных оползнях.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время сильный дождь повторится и затронет всю европейскую часть страны. Местные власти призывают горожан не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.