Из-за снега обвалился навес на рынке "Барабашово" - соцсети (видео)

12 января 2019 г. 13:03
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На харьковском рынке «Барабашово», не выдержав веса лежащего на нем снега, обвалился навес.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также в харьковских группах в Фейсбук опубликовано соответствующее фото и видео.

«Признать поход на рынок у ст. метро им. Академика Барабашова безопасным однозначно не можем в связи с особенностями конструкции этого муравейника и обилием снега, выпавшего за сутки». – пишут пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по поводу данного происшествия сообщений в полицию не поступало.

Однако админимтрация рынка данную информацию опровергла: как сообщили в пресс-службе навес демонтировали в ходе плановых работ.

«Плановые мероприятия по очистке кровельных покрытий от снежного наста возле объектов BK-109-119 BKM-109-119 и ВК 307-308 – 407-408 (всего два десятков торговых объектов) в торговом центре «Барабашово» будут проведены в ночь с 11 на 12 января. В ходе этих мероприятий запланирован демонтаж части кровельного покрытия», - сказано в сообщении.

В одной из групп харьковчанин опубликовал в соцсети Фейсбук фото, которые, по его словам, сделаны сегодня на территории рынка "Барабашово".

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