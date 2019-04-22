Из-за сообщений о минированиях в Харькове эвакуировали более полутора тысяч человек

22 апреля 2019 г. 16:48
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Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском, ресторане на улице Кромской и двух школу 22 апреля не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Всего правоохранители осмотрели 60 000 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1524 человека. 

На территории Харьковского тракторного завода на проспекте Московском специалисты осмотрели 4300 кв. метров площади здания и 11600 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 300 человек.

На территории Южного железнодорожного вокзала правоохранители осмотрели 2500 кв. метров площади здания и 3200000 кв. метров прилегающей территории, 1200 человек были эвакуированы.

В ресторане на улице Кромской правоохранители осмотрели 5000 кв. метров площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 15 человек.

В школе на улице Плехановской специалисты осмотрели 4000 кв. метров площади здания и 1000 кв. метров прилегающей территории, были эвакуированы 3 человека.

В школе на улице Среднеуральской осмотрено 3600 кв. метров площади здания и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 6 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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