Из-за сообщений о минированиях в Харькове эвакуировали более четырех тысяч человек

03 мая 2019 г. 16:11
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Информация о заминировании двух отелей и торгового центра в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки на трех объектах поступило в полицию 3 мая около 12:00.

В ходе проверки специалисты обследовали 43 600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 4045 человек. Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В отеле на проспекте Гагарина полицейские осмотрели 1100 кв. метров площади здания и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 25 человек.

В отеле на улице Нестерова было осмотрено 400 кв. метров площади здания и 1500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 20 человек. 

В ходе проверки торгового центра на улице Героев Труда правоохранители осмотрели 35 000 кв. метров площади здания и 5000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского и Киевского отделов полиции. 

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

 

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