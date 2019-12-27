Из-за сообщения лжеминера в Харькове эвакуировали более 2 тысяч человек, открыто уголовное дело

27 декабря 2019 г. 13:14
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По факту ложного сообщения о минировании 193 объектов в Харькове полиция открыла уголовное дело.

Напомним, как сообщалось, информация о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступила на электронный адрес полиции 26 декабря.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проверки информации полицейские осмотрели 193 объектов и эвакуировали 2206 человек. 

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

 

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