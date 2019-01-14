Из-за сообщения о минировании из школы в Индустриальном районе эвакуировали 120 человек

14 января 2019 г. 10:54
2 просмотра

В Индустриальном районе правоохранители проверили сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании школы на улице Луи Пастера, которое поступило в полицию сегодня в 7:22.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте работала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления. 

Всего эксперты осмотрели 5834 кв. метров помещения и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 120 человек. 

Никаких взрывчатых веществ не обнаружили. 

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании. 

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства. 

 

Видео: 

Інформація про замінування навчального закладу у Харкові не підтвердилася

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.