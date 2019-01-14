Из-за сообщения о минировании из школы в Индустриальном районе эвакуировали 120 человек

В Индустриальном районе правоохранители проверили сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании школы на улице Луи Пастера, которое поступило в полицию сегодня в 7:22.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте работала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления.

Всего эксперты осмотрели 5834 кв. метров помещения и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 120 человек.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.