"Заминирование" 12 зданий в Харькове: эвакуировали более 400 человек

Информация о заминировании 12 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 19 июня на электронную почту дежурную часть полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в 12 различных зданиях города, среди которых были религиозные сооружения, медицинское учреждение, детский сад, заведение питания, развлекательные заведения и аэропорт.

Всего эксперты осмотрели более 7000 кв. метров помещений и почти 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 410 человек.

В ходе обследования зданий и прилегающей к ним территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.