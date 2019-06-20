"Заминирование" 12 зданий в Харькове: эвакуировали более 400 человек

20 июня 2019 г. 8:54
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Информация о заминировании 12 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, 19 июня на электронную почту дежурную часть полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в 12 различных зданиях города, среди которых были религиозные сооружения, медицинское учреждение, детский сад, заведение питания, развлекательные заведения и аэропорт.

Всего эксперты осмотрели более 7000 кв. метров помещений и почти 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 410 человек. 

В ходе обследования зданий и прилегающей к ним территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. 

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.  

 

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