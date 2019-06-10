Из-за сообщения о взрывчатке из 6 харьковских ВУЗов эвакуировали более 13 тысяч человек

10 июня 2019 г. 22:50
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Правоохранители проверили информацию о заминировании 6 харьковских вузов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких взрывных устройств или опасных веществ при обследовании зданий и прилегающей территории правоохранители не обнаружили.

Напомним, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицы Маршала Бажанова, Сумской и Алчевских поступило на электронную почту учебных заведений сегодня, 10 июня.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 165000 кв. метров помещений и 28 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 13 550 человек. 

Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 

 

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