 

Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских зданий эвакуировали более 2 тысяч человек

23 июля 2019 г. 13:05
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В 102 зданиях Харькова накануне, 22 июля, правоохранители искали взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщения о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 50 больницах и 31 торговом центре поступили в полицию 22 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий, эвакуировали 2181 человека. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Из жилых домов и некоторых медицинских и торговых учреждений людей не эвакуировали и отвод транспорта не осуществлялся, отметили в полиции.

Нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.          

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Личности злоумышленников правоохранители устанавливают.

 

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