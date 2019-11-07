Из-за сообщения о взрывчатке из харьковского метро эвакуировали более 800 человек

Информация о минировании трех станций харьковского метрополитена не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сегодня утром, 7 ноября, около 9:30 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет».

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали более 6000 кв. метров внутренней и прилегающей территории станций, эвакуировали 830 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, указанные станции уже открыты для обслуживания пассажиров.

В полиции добавили, что информация о ложном заминировании зарегистрирована в Журнале Единого учета отдела полиции в метрополитене.