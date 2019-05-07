Из-за сообщения о взрывчатке из харьковского отеля эвакуировали 160 человек

07 мая 2019 г. 16:48
Автор: Алина Курлович
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Правоохранители завершили проверку одного из харьковских отелей на наличие взрывчатки и других опасных веществ.

Напомним, сообщение о заложенной взрывчатке в пяти отелях, в том числе и в этом, который называется "Аврора", поступило в полицию сегодня, 7 мая, в 12:10. 

Проверка здания и прилегающий территории длилась час. Правоохранители эвакуировали 160 человек.

Работники отеля сообщают, что у них это первый случай.

«Поступил звонок от полиции, которая сказала, что отель заминировали. Сам отель не получал никаких писем», - рассказали в отеле.

Никаких взрывоопасных веществ или предметов правоохранители не нашли.

В отеле рассказывают, что у них предусмотрена надежная безопасность, камеры, всегда идет проверка пакетов и сумок.

Однако при этом сотрудники гостиницы считают, что эвакуироваться в таких случаях нужно обязательно.

 

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