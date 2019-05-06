Из-за сообщения о взрывчатке из семи харьковских отелей эвакуируют людей

Полицейские проверяют информацию о заминировании 7 гостиниц в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в зданиях, раположенных на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.

По всем указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.