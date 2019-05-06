Из-за сообщения о взрывчатке из семи харьковских отелей эвакуируют людей

06 мая 2019 г. 10:16
104 просмотра

Полицейские проверяют информацию о заминировании 7 гостиниц в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в зданиях, раположенных на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.

По всем указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.