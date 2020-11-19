Из-за сообщения о взрывчатке из зданий сервисных центров МВД эвакуировали 185 человек

Информация о минировании объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в полиции.

Напомним, информация о закладке взрывчатки в административных зданиях МВД по улице Шевченко поступила в дежурную часть полиции 19 ноября около 9:15.

Очевидцы сообщали о том, что людей эвакуируют из двух зданий сервисного центра МВД, расположенных по даресу: ул. Шевченко, 26 и ул. Шевченко, 62.

По адресам выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 185 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.