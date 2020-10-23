Из-за сообщения о взрывчатке из здания в центре Харькова эвакуировали работников админсуда и Нацбанка

На Театральной площади работают полицейские, кинологи и взрывотехники. Все, кто находился в здании суда, были эвакуированы.

Правоохранители начали осмотр помещений и прилегающих территорий.

Наталья Нетецкая, спикер 2-го ап.админ. суда:

До канцелярії суду надійшов телефонний дзвінок від невідомого про те, що будівля заміновона. Паніки не було, бо судове засідання на той час не проводилось. Людей в будівлі, крім співробітників, не було.

В зоне риска оказались и другие помещения, в том числе - Нацбанка. Его сотрудникам тоже пришлось покинуть здание.

Наталья говорит, что их предупредили через громкоговоритель.

Наталья, сотрудник НБУ:

Робочий день проходив у звичайному режимі. Прийняла звернення від громадянина. Громадянин пішов. Почала його реєструвати, і в нас - по гучномовцю: "Покиньте приміщення, вас заміновано. Паніки у нас не було ніякої, тому що я працюю у Національному банку з 2002 року. У нас дуже часто проводились, як я вже казала, учбові тревоги. І ми знаємо, що нам робити.

В результате проверки полицейские обследовали почти пять тысяч квадратных метров и никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Решается вопрос относительно квалификации события по Уголовному кодексу.