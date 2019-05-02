Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек

02 мая 2019 г. 14:30
37 просмотров

Сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала оказались ложным, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, информация о закладке взрывчатки в зданиях аэропорта и вокзала в Харькове поступили в полицию 2 мая.

В ходе тщательной проверки указанных объектов специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 человек. 

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба и  специалисты взрывотехнического управления полиции.  

В аэропорту полицейские осмотрели 15000 кв. метров площади здания и 12000 кв. метров прилегающей территории. 

На железнодорожном вокзале специалисты осмотрели 25600 кв. метров площади здания и 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан.

В ходе тщательного обследования объектов и прилегающей к ним территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.