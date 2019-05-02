Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек

Сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала оказались ложным, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, информация о закладке взрывчатки в зданиях аэропорта и вокзала в Харькове поступили в полицию 2 мая.

В ходе тщательной проверки указанных объектов специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 человек.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции.

В аэропорту полицейские осмотрели 15000 кв. метров площади здания и 12000 кв. метров прилегающей территории.

На железнодорожном вокзале специалисты осмотрели 25600 кв. метров площади здания и 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан.

В ходе тщательного обследования объектов и прилегающей к ним территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.