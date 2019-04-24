Из-за сообщения о заминировании из школы эвакуировали 600 человек

Сообщение о заминираовании специализированной школы на улице Лермонтовской оказалось ложным, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, информация о том, что в школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка, поступило в полицию 24 апреля в 9:13.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического и взрывотехнического центров, эксперты-криминалисты.

Специалисты тщательно обследовали школу, осмотрев 5800 кв. метров помещений и 1200 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.