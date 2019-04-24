Из-за сообщения о заминировании из школы эвакуировали 600 человек

24 апреля 2019 г. 12:36
53 просмотра

Сообщение о заминираовании специализированной школы на улице Лермонтовской оказалось ложным, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, информация о том, что в школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка, поступило в полицию 24 апреля в 9:13.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического и взрывотехнического центров, эксперты-криминалисты.

Специалисты тщательно обследовали школу, осмотрев 5800 кв. метров помещений и 1200 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.