Из-за сообщения о заминировании из торгового центра на Салтовке эвакуировали около 1300 человек

04 мая 2019 г. 17:20
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Сообщения о заминировании торгового центра «Дафи» и гостиницы в Харькове оказались ложными, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители провели тщательный осмотр зданий и прилегающей территории.

Напомним, сегодня, 4 мая, в полицию поступила информации о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев Труда и гостиницы на проспекте Гагарина.

В ходе проверки торгового центра специалисты взрывотехнической службы осмотрели 10000 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, с места эвакуировали 1267 человек.

В отеле правоохранители осмотрели 3000 кв.метров помещений и 32600 кв. метров прилегающей территории. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ на указанных объектах и их территории правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

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