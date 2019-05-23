Из 23 торговых центров, аэропорта и вокзала в Харькове эвакуируют людей

Из торгового центра "Аве Плаза" на Сумской в Харькове эвакуируют посетителей.

Об этом сообщают АТН очевидцы.

По их информации, эвакуацию проводят из-за поступившего сообщения в заложенной взрывчатке.

Также в соцсетях сообщается о заминировании супермаркета "Рост" на Холодной Горе и супермаркета "Таврия-В" на проспекте Гагарина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также в аэропорту и железнодорожном вокзале.

Информация об этом поступила на электронную почту полиции сегодня, 23 мая, около 17:30.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Сейчас по всем указанным адресам проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.