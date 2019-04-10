На улице Шевченко из-за сжигания мусора сгорел заброшенный дом

10 апреля 2019 г. 11:15
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За прошедшие сутки спасатели 60 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, общая площадь пожаров составила  около 12 га.

Сжигание мусора привело к пожару в заброшенном частном доме на улице Шевченко в Харькове.

Дом был поврежден огнем на площади 80 кв.м.

Спасатели прибыли в 17:55 и в 20:55 ликвидировали пожар.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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