Из-за сжигания мусора загорелся двор частного дома в поселке под Харьковом

22 июня 2019 г. 10:25
35 просмотров

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС  20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что едва ли не единственной их причиной является человеческий фактор.

Так, в одном из случаев, который произошел вчера около 16:25 в с. Научный Харьковского района на территории частного домовладения по ул. Репина, 19,  неосторожность с огнем привела к возгоранию сухих веток и мусора на частном дворе. От них огонь быстро перекинулся на кучу дров и нанес ущерб хозяйственной постройке. Прибывшим пожарным удалось спасти сам дом от огня и предотвратить еще более значительные убытки. Пожар спасатели ликвидировали в течение часа.

В ГСЧС напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности - 5 класса, поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышения температурных показателей окружающей среды.

Спасатели призывают население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.