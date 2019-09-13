 

Из-за сжигания строительного мусора загорелся дом

13 сентября 2019 г. 11:50
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За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели 68 раз тушили горящие сухостой, стерню, хвойную подстилку, камыш и мусор, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила около 30 га.

Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем, отметили в ГСЧС.

В результате некоторых пожаров огонь нанес вред человеческому имуществу, уничтожил или повредил 3 хозяйственные постройки, 2 дома и металлический вагончик.

Так, человеческая неосторожность при сжигании строительного мусора привела к пожару на территории частного домовладения по ул. Чуйковской, 31 в Киевском районе Харькова.

Там от кучи мусора огонь перекинулся на деревянную хозяйственную постройку, а затем - на крышу соседского жилого дома.

Спасателям удалось остановить огонь на крыше в пределах 8 кв.м., внутренние помещения не пострадали.

Напомним, сейчас продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.

 

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