Из-за сжигания сухой травы в Харькове сгорели два гаража и два сарая

12 мая 2018 г. 10:43

За прошедшие сутки спасатели 35 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила около 5 га.

Вследствие этих пожаров огонь повредил 1 нерабочее здание и разобранную кабину грузовика МАЗ в Песочине, 2 хозяйственные постройки и 2 гаража в Киевском районе, а также деревянный забор в Московском районе Харькова.

Чаще всего, утверждают спасатели, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: привести к пожару жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов и лесных насаждений.

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