Из-за удара молнии в Харькове сгорел апелляционный административный суд. На месте продолжают работать спасатели

По словам очевидцев, во время грозы в крышу здания ударила молния и буквально через несколько секунд загорелась кровля. Несмотря на усиливающийся дождь пламя разгоралось все сильнее и сильнее.

Как сообщили в главном управлении ГСЧС в Харьковской области, площадь пожара составила около 1800 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на деревянные перекрытия третьего этажа. А в некоторых местах по пустотам внутренних конструкций пламя пробралось и в некоторые помещения второго. Полностью ликвидировать пожар удалось только спустя 11 часов, говорит ведущий специалист отдела по связям с общественностью главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Евгений Василенко, ведущий специалист отд. по связям с общ. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Сложности тушения были в том, что здание еще дореволюционной постройки, 1805 года застройки. Деревянные конструкции, перекрытия, внутренние конструкции с дерева, с пустотами.

В момент возгорания в здании еще находились люди, добавляет Евгений Василенко. Все они были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Однако, само здание, на сегодняшний день, не может быть использовано для дальнейшей работы суда. Хотя, судебные дела, архивы, помещение канцелярии, а тем более сейфы от огня не пострадали, уверяет исполняющий обязанности председателя Харьковского апелляционного административного суда Андрей Григоров.

Андрей Григоров, и. о. председателя Хар. апелляционного административного суда

В приміщенні, поки що, даних про те що якісь справи, щось було зі справами немає. Бо справи в шафах, в приміщеннях. Вони на місті, але будемо робити інвентаризацію цих справ. Але поки що, наскільки мені відомо, справи не згоріли. Тобто вони в наявності, канцелярія взагалі не постраждала.

Сейчас решается вопрос о восстановлении работы суда, добавляет Григоров, определяется помещение, куда его можно перевести. А на месте ЧП до сих пор дежурят бригада спасателей и пожарная спецтехника, специалисты опасаются, что где-то в пустотах пламя вновь может разореться, а эксперты продолжают устанавливать все детали и причины проишествия.