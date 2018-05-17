Из-за угрозы взрыва из бизнес-центров эвакуировали около 1000 человек

Информация о заминировании четырех бизнес-центров в Харькове не подтвердилась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Всего эксперты осмотрели 20500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 953 гражданина. Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, что сегодня около 9.30 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улице Академика Проскуры, Свободы, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские осмотрели указанные учреждения и прилегающую к ним территорию.

Из здания на улице Академика Проскуры эвакуировали 100 человек, осмотрели около 4500 кв. метров территории.

В бизнес-центре на улице Алчевских осмотрели 18 офисов общей площадью 3000 кв. метров, эвакуировали 53 человека.

Из офисного здания на улице Свободы эвакуировали 600 человек, осмотрели более 7000 кв. метров общей площади.

Движение транспорта по указанным адресам не перекрывалось.

Из здания на улице Богдана Хмельницкого правоохранители эвакуировали 200 человек. Осмотрено 4500 кв. метров помещений и 1500 кв. метров прилегающей территории.

Движение транспорта перекрывали с 10.40 до 11.40.

В ходе осмотров никаких взрывных устройств или опасных веществ по данным адресам правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщившего о ложном заминировании устанавливают правоохранители.