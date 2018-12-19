Из-за угрозы взрыва из дома на проспекте Науки эвакуировали 300 человек

19 декабря 2018 г. 17:22
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Информация о минировании здания в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что в полицию 19 декабря около 10.59 по телефону позвонил неизвестный и сообщил о заложенной взрывчатке в здании, расположенном на проспекте Науки, 9.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Всего эксперты осмотрели 1900 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 300 человек. Никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и злоумышленник, сделавший ложное сообщение о заминировании.

 

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