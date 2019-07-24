 

Из-за угрозы взрыва из двух ВУЗов Харькова эвакуировали 200 человек

24 июля 2019 г. 13:10
1 просмотр

Полиция проверила информацию о заминировании государственного учреждения и двух высших учебных заведений в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки и улицы Маршала Бажанова, а также в здании государственного учреждения по улице Сумской поступили в полицию 23 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехники.

Специалисты обследовали 45600 кв. метров помещений и 56 300 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 200 граждан. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

По сообщениям о заминировании учебных заведений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников, сделавших ложные сообщения о заминировании, разыскивают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.