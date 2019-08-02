 

Из-за угрозы взрывов из главных объектов Харькова эвакуировали 500 человек

02 августа 2019 г. 8:55
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Информация о заминировании 14 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 1 августа около 16:00.

Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 60 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

 

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