Из-за угрозы взрывов из главных объектов Харькова эвакуировали 500 человек

Информация о заминировании 14 объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 1 августа около 16:00.

Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 60 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.