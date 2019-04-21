Из-за угрозы взрывов из зданий аэропорта и торговых центров эвакуировали около 6000 человек

Информация о заминировании бизнес-отеля «Харьков-Палас» на проспекте Независимости в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области

Эксперты осмотрели 1200 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 56 граждан.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Что касается сообщения о закладке взрывчатки в помещениях международного аэропорта и торговом центре по улице Героев Труда, то в пресс-службе полиции по данным фактам сообщили следующее:

- на территории харьковского аэропорта осмотрено около 15 000 кв. метров помещений и около 30 000 кв. м прилегающей территории, эвакуировано 600 человек.

- на улице Героев Труда правоохранители осмотрели 10 000 кв. метров помещений торгового цента и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали около 5000 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений по всем фактам в Единый реестр досудебных расследований.