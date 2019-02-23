Из-за угрозы взрывов с харьковского вокзала эвакуировали 2,5 тысячи человек

Харьковские правоохранители проверили информацию о заминировании железнодорожного вокзала в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Всего специалисты осмотрели 50 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 2,5 тысячи человек.

Напомним, 23 февраля в 8:40 в полицию поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала на площади Привокзальной.

Аналогичная информация поступила в полицию около 12:30.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые сделали ложные сообщения о заминировании.