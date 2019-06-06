Из-за включенного утюга произошел пожар в квартире: девять человек эвакуировано

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 5 июня в 09:57 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Звездной, 34 в Харькове. Звонили жители, которые страдали от дыма.

К моменту прибытия спасателей в квартире на первом этаже в комнате и на кухне горели домашние вещи на площади 20 кв.метров. На лестничную клетку начал попадать дым, угрожая людям. Вскоре прибыло и второе спасательное подразделение, после чего руководитель тушения пожара сформировал 2 звена газодымозащитной службы, одно из которых направил на тушение огня, а другие спасатели занимались эвакуацией людей.

Спасатели провели мероприятия по дымоудаления, чтобы обезопасить выход людей наружу. Всего в их сопровождениии на улицу вышли восемь человек, но в одной из квартир на втором этаже разведка обнаружила прикованного к постели мужчину, 1961 года рождения. Без посторонней помощи он бы не выбрался. Поэтому спасателям пришлось выносить его на руках.

В 10:12 удалось локализовать и в 10:50 - полностью ликвидировать пожар.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стал оставленный без присмотра включенный в сеть электрический утюг.