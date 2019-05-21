Из-за выброса газов в коллекторе один коммунальщик погиб, двое - в реанимации

21 мая 2019 г. 20:55
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21 мая в 16:09 в Купянске в канализационном коллекторе произошел выброс газов. В этот момент там работали трое работников коммунального предприятия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате выброса газов двух работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник скончался в коллекторе.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и ГСЧС.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

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