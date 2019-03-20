Из-за выжигания сухостоя на Харьковщине выгорело 7 гектаров земли и пострадали два сарая

20 марта 2019 г. 12:11
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За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели 30 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров в экосистемах составила около 7 га.

В 2-х случаях огонь от горящей сухой травы перекинулся на надворные постройки.

В результате пожара пострадали 2 хозяйственные постройки.

Как отметили в харьковской пресс-службе ГСЧС, подавляющее большинство таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

 

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