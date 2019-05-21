Из-за выжигания сухостоя под Харьковом загорелся частный двор

21 мая 2019 г. 10:20
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20 мая в 17:04 спасателей вызвали на тушение пожара, который произошел из-за выжигания сухой травы в с. Сосоновка Нововодолажского района, на улице Школьной, 62.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь от сухостоя быстро перекинулся на территорию частного двора, где находилась огромная куча мусора и разнообразного хлама, и которая поросла кустарниками. Затем огонь охватил еще и хозпостройку на этом же поместье и мог перекинуться на соседние частные дома.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, весь сарай площадью 60 кв.м уже был охвачен пламенем.

Мусор и кустарники горели на площади около 300 кв.м.

Огонь пожарные локализовали в 17:40.

Три жилых дома были спасены от пожара.

Окончательно пожар ликвидировали только в 23:28, потому что спасателям пришлось разгребать «свалку» и проливать каждый квадратный метр территории.

 

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