 

Из-за выжигания сухостоя сгорели восемь хозпостроек

04 сентября 2019 г. 12:48
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За прошедшие сутки на Харьковщине пожарные 43 раза выезжали на ликвидацию возгораний сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 20 га, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В двух случаях огонь нанес вред частному имуществу, отметили в ГСЧС.

Так, в 12:33 спасателей вызвали на тушение пожара в садовом обществе «Термист» в селе Липковатовка Нововодолажского района.

На момент их прибытия пожар был уже слишком разгорелся. Сухостой горел на площади около 5 гектаров. Огонь от него уничтожал все деревянные постройки, стоявшие на его пути.

Спасатели насчитали около 5 уничтоженных хозяйственных построек.

С этим пожаром бойцам ГСЧС удалось справиться только в 16:45.

Также в поселке Купянск Узловой на Купянщине из-за выжигания сухой травы загорелись 3 хозяйственных сооружения. Однако спасателям удалось спасти от огня 2 жилых дома и еще 1 хозяйственную постройку.

 

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