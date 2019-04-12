Из-за выжигания сухой травы сгорела хозпостройка и вагончик

12 апреля 2019 г. 11:02

В течение суток подразделения спасателей осуществили 27 выездов на тушение сухой травы, листьев и камыша на территории Харькова и области. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, суммарная площадь горения составила более 7 га.

Так, пожары возникали из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с ним. Кроме того,  огонь от выжигания сухой травы уничтожил хозяйственную постройку и вагончик.

Спасатели в очередной раз напоминают, что возгорание в экосистемах имеют негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей.

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