Из-за выжигания сухой травы сгорели два дачных дома

За прошедшие сутки, 27 августа, в Харьковской области произошло 49 пожаров, связанных с горением сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила более 10 га.

В результате этих пожаров огнем были уничтожены 2 дачных дома, 2 хозяйственных вагончика и деревянная опора линии электропередач.

По данным ГСЧС, причиной пожаров в экосистемах традиционно является занесение открытого источника огня и человеческая халатность.