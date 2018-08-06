Из-за землетрясения в Индонезии погибли больше 90 человек, более 200 пострадали

На острове Ломбок на юге Индонезии вечером в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,9, за которым последовали еще 120 афтершоков. В результате катаклизма погиб 91 человек. Количество жертв не окончательное и, предположительно, будет только увеличиваться.

Об этом пишет Reuters.

Количество пострадавших превышает 200 человек.

Эпицентр землетрясения был на севере острова недалеко от города Матарам, в котором живут 300 тысяч человек. При этом толчки были настолько сильными, что они ощущались даже на соседнем Бали.

Власти Индонезии сообщили о возможном цунами и рекомендовали местным держаться подальше от побережья, но через несколько часов предупреждение отменили.

29 июля за острове Ломбок прошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. В результате катаклизма погибли 17 человек и еще 150 получили травмы. Землетрясение разрушило часть горных троп, из-за чего 560 альпинистов застряли на вулкане Ринджани. 31 июля стало известно, что они успешно спустились вниз.

Индонезия расположена на островах, которые входят в так называемое "тихоокеанское вулканическое огненное кольцо" - одну из самых сейсмоопасных зон планеты.