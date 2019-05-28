Из задымленной квартиры пожарные спасли двухлетнего ребенка

28 мая в 13:32 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже жилого девятиэтажного на проспекте Александровском, 154 А.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что из одной из квартир на первом этаже идет дым. Открыв металлические двери с помощью шанцевого инструмента, спасатели вошли внутрь квартиры.

В дыму они нашли двухлетнюю девочку. Которая находилась в квартире сама. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой».

Дальнейшее обследование места происшествия установило, что пожара как такового не происходит - только подгорает детская каша на кухонной плите.

Спасатели немедленно перекрыли газовый вентиль и удалили дым из квартиры.

Врачи «скорой» обследовали спасенную девочку и, дав рекомендации ее матери, отпустили домой.