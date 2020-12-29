Из зданий сервисных центров МВД из-за угрозы взрыва эвакуировали 160 человек

Информация о минировании административных зданий, в которых располагаются сервисные центры МВД в Харькове, не подтвердилась, сообщили в полиции.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о заминировании админзданий, расположенных на улице Шевченко, поступило в полицию 29 декабря около 10:00.
На местах работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
На улице Шевченко, 26 полицейские обследовали 600 кв. метров здания и 200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 130 человек.
На улице Шевченко, 62 полицейские обследовали 200 кв. метров здания и 75 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 30 человек.
При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Злоумышленника, причастного к ложному сообщению о заминировании, устанавливают.