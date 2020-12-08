Из здания Харьковского апелляционного суда эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатке

08 декабря 2020 г. 14:32
Автор: Алина Курлович
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Эвакуация людей из здания Харьковского апелляционного суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, началась в суде в обед.

Об этом рассказали работники суда журналистам «АТН».

Они уже почти два часа стоят возле учреждения и ждут, пока взрывотехники проверяют здание суда. Говорят, что эвакуировались очень быстро и без паники.

На месте сейчас находятся машины правоохранителей, взрывотехников и пожарные автомобили.

По данным полиции, уведомление о минировании пришло без пяти двенадцать дня. Неизвестные угрожали, что бомбу заложили в два суда в Основянском районе города.

В полиции говорят, что сейчас еще проводится проверка.

Когда будут ее результаты – пока неизвестно.

 

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