Из здания Харьковского апелляционного суда эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатке

Эвакуация людей из здания Харьковского апелляционного суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, началась в суде в обед.

Об этом рассказали работники суда журналистам «АТН».

Они уже почти два часа стоят возле учреждения и ждут, пока взрывотехники проверяют здание суда. Говорят, что эвакуировались очень быстро и без паники.

На месте сейчас находятся машины правоохранителей, взрывотехников и пожарные автомобили.

По данным полиции, уведомление о минировании пришло без пяти двенадцать дня. Неизвестные угрожали, что бомбу заложили в два суда в Основянском районе города.

В полиции говорят, что сейчас еще проводится проверка.

Когда будут ее результаты – пока неизвестно.