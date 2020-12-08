Из здания Харьковского апелляционного суда эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатке

Эвакуация людей из здания Харьковского апелляционного суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, началась в суде в обед.
Об этом рассказали работники суда журналистам «АТН».
Они уже почти два часа стоят возле учреждения и ждут, пока взрывотехники проверяют здание суда. Говорят, что эвакуировались очень быстро и без паники.
На месте сейчас находятся машины правоохранителей, взрывотехников и пожарные автомобили.
По данным полиции, уведомление о минировании пришло без пяти двенадцать дня. Неизвестные угрожали, что бомбу заложили в два суда в Основянском районе города.
В полиции говорят, что сейчас еще проводится проверка.
Когда будут ее результаты – пока неизвестно.