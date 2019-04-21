Из зданий харьковского аэропорта, двух ТЦ и отеля эвакуируют людей (видео)

21 апреля 2019 г. 13:28
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Из здания харьковского аэропорта сейчас эвакуируют людей.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя соответствующее видео.

«Прямо сейчас проходит эвакуация людей из Kharkiv Airport», - сказано в сообщении. 

По предварительной информации, поступил звонок о минировании харьковского аэропорта и ТРЦ "Ашан" (бывший "Караван"), который расположен на улице Героев Труда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение о минировании аэропорта, двух торговых центров (второй - ТЦ "АвеПлаза"), а также отеля "Харьков-Палас" в полицию поступило сегодня, 21 апреля, около 13:00. 

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас проводится эвакуация граждан.

 

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