Из зданий харьковского аэропорта, двух ТЦ и отеля эвакуируют людей (видео)

Из здания харьковского аэропорта сейчас эвакуируют людей.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя соответствующее видео.

«Прямо сейчас проходит эвакуация людей из Kharkiv Airport», - сказано в сообщении.

По предварительной информации, поступил звонок о минировании харьковского аэропорта и ТРЦ "Ашан" (бывший "Караван"), который расположен на улице Героев Труда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение о минировании аэропорта, двух торговых центров (второй - ТЦ "АвеПлаза"), а также отеля "Харьков-Палас" в полицию поступило сегодня, 21 апреля, около 13:00.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан.