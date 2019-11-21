Из здания в центре Харькова из-за ЧП выводят людей, на месте работает ГСЧС

21 ноября 2019 г. 15:50
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В центре Харькова из-за ЧП из бизнес-центра «Лира» выводят людей, на место прибыли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

Как рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня в 15:15 спасателям поступил вызов на улицу Чернышевскую, 5.

По предварительной информации, в здании произошло короткое замыкание.

Прибывшие на место пожарные при проверке выявили в помещении задымление и запах.

Сейчас администрация бизнес-центра выводит людей на улицу, а на месте ЧП работают спасатели.

 

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