Избиение девушки с инвалидностью: обидчикам сообщили о подозрении

Полиция продолжает расследовать уголовное производство по факту избиения жительницы Золочевского района. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, двум участникам издевательств уже объявили о подозрении.

Напомним, что 11 мая в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Феськи знакомые заявительницы нанесли ей телесные повреждения. Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети.

Сейчас следователи сообщили о подозрении в совершении преступления 22-летнему парню и 18-летней девушке.