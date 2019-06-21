Избиение харьковского журналиста: полиция вручит еще три подозрения

Полиция подготовила еще три уведомления о подозрении по делу о нападении на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, и одно из них уже вручила.

"Сегодня вручили еще одно подозрение И, думаю, еще вручим сегодня до конца дня. Всего их будет три, помимо того подозреваемого, которому уже избран мера пресечения", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между предпринимателями и охраной рынка. В результате конфликта пострадали девять человек, в том числе и Вадим Макарюк. Медики диагностировали у мужчины геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту конфликта на территории "Барабашово" полиция открыла ряд уголовных производств - по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Кроме того, нападение на журналиста квалифицировано по трем статьям Уголовного кодеска - ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины.

12 июня правоохранители объявили о подозрении одному из причастных к нападению на журналиста, Сергею Козлюку, а вечером того же дня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура и адвокат Козлюка подали апелляцию на меру пресечения, поскольку не согласны с ней. Рассмотрение апелляции назначено на 24 июня.